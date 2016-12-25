Капитаном сборной России U20 стал Капризов, Квартальнов и Рыков — ассистенты

Тренерский штаб молодёжной сборной России определился с капитаном и ассистентами национальной команды на грядущий чемпионат мира.Капитаном будет нападающий. Нападающийи защитникстанут ассистентами капитана.«Это высокая честь и большая ответственность для меня. Приложу все усилия, чтобы проявить себя как настоящий капитан и лидер команды. Знаю, как молодёжный чемпионат мира популярен в нашей стране и как много болельщиков будет не спать ночами и следить за играми. Чувствуем эту поддержку и будем стараться порадовать всех результатом и игрой», — прокомментировал своё назначение на роль капитана Капризов.