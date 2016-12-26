Коваленко: «Слован» не переводит взносы игроков в профсоюз, мы обратились в суд

Руководитель профсоюза игроков и тренеровпрокомментировал последние события в КХЛ.«В НХЛ уже наступил трёхдневный рождественский перерыв, тогда как у нас в КХЛ выходные дни позже — с 30 декабря по 2 января. Профсоюз радует, что впервые за несколько лет тревожных сигналов с мест не поступает — клубы КХЛ выполняют регламент, предоставляют игрокам новогодние мини-каникулы. В этом плане «Филадельфий» у нас не обнаруживается. 26 декабря 2015 года «Филадельфия» вечером вылетела на матч в Нэшвилл и тем самым на несколько часов нарушила правило коллективного соглашения, согласно которому в рождественский перерыв с 24 по 26 декабря клубы не тренируются и не перемещаются. Официальной информации нет, но, по нашим сведениям, «Флайерз» оштрафованы лигой на серьёзную сумму.«Локомотив» 3 января дневным матчем открывает сибирское турне. Ярославский клуб заранее уведомил профсоюз о переносе дня отдыха со 2 января на другую дату. Речь идёт об официальной тренировке под руководством клубных тренеров, ведь в частном порядке многие профессионалы КХЛ работают на льду и в выходные.Про выплаты в «Ладе» профсоюз проинформировал на прошлой неделе. Вслед за Тольятти платежи прошли и в «Словане», что радует. Правда, клуб из Братиславы по-прежнему не перечисляет взносы своих игроков в профсоюз, и по этому поводу мы уже обратились в Арбитражный суд. Не хотелось бы, чтобы, в общем-то, на ровном месте такой интересный клуб, как «Слован», нажил себе неприятности. А то доходит до смешного. На прошлой неделе мы смогли защитить права экс-форварда «Слована» Лукаша Кашпара, которого его нынешний клуб «Динамо» помещал в список отказов. Кашпар нас поблагодарил и был очень удивлён тому факту, что все те профсоюзные взносы, которые он в прошлом сезоне регулярно перечислял через «Слован», до профсоюза не дошли. Та же ситуация, к сожалению, наблюдается с игроками клуба из Братиславы и в этом сезоне. Ещё есть время её исправить», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.