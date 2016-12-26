«Салават Юлаев» подтвердил переход Мертла

«Салават Юлаев» на своём официальном сайте подтвердил приобретение за денежную компенсацию у хорватского клуба «Медвешчак» нападающего30-летний форвард большую часть своей карьеры провёл в национальном чемпионате Чехии, где завоевал бронзовые медали сезона-2007/08 в составе «Ческе-Будеёвице». В хорватский клуб Континентальной хоккейной лиги Мертл перешёл летом 2015 года. В КХЛ хоккеист провёл 98 матчей и набрал 46 (18+28) очков.Его контракт с «Салаватом Юлаевым» рассчитан до конца сезона.