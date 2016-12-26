Плющев: россияне всегда отличались характером, «молодёжка» из того же теста

Бывший тренер молодёжной сборной Россииподелился мнением о старте молодёжного чемпионата мира и шансах сборной России на турнире в Канаде.«Россия всегда должна бороться за золото, это определено нашей историей и культурой. В Канаде собралась серьёзная компания, у нас непростая группа. Первый матч с хозяевами турнира важен в психологическом плане. Победа сразу даёт психологическое преимущество, тем более над фаворитом первенства. Календарь и регламент молодёжного первенства таким образом сделан, что команды, занявшие первые места в группах, имеют преимущество, потому что в следующем раунде попадают на более слабых соперников.Сборная России проиграла два контрольных матча перед турниром. Не стоит пренебрегать этим результатом, он нужен, чтобы понять, где у нас тонко, а где нужно внести принципиальные изменения. Говорить о том, что контрольная встреча со Швецией как-то принципиально повлияла на настроение сборной, не стоит. Но то, что выводы надо делать после неё, это однозначно.Наша сборная всегда выделялась бойцовским характером и умением терпеть, думаю, что эти же ребята сделаны из этого же теста», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.Матч Канада — Россия пройдёт 26 декабря в Торонто, на стадионе «Эйр Канада-центр». Встреча начнётся, когда в Москве уже наступит 27 декабря, в 4:00 мск.