Бабенко: нужно будет сдержать стартовый натиск канадцев и меньше удаляться

Тренер молодёжной сборной России Юрий Бабенко прокомментировал предстоящую встречу со сборной Канады на чемпионате мира.
«Всё, что было запланировано на сборах, сделали, но всегда есть над чем работать. На этом уровне на первый план выходят самоотдача и желание. Кто будет лучше придерживаться тактических задач, тот и будет успешен. Нужно будет сдержать их стартовый натиск, меньше удаляться. У всех команд есть слабые места, главное — их использовать. Нужно сыграть в свою игру, выполнять то, о чём договаривались. Мы увидели позитивные моменты в контрольных матчах, из негативных – это реализация моментов. Яков Тренин в первой бригаде большинства? Вариаций ещё будет много, нет такого, что мы будем концентрироваться только на одном», — передаёт слова Бабенко корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
Матч Канада — Россия пройдёт 26 декабря в Торонто на стадионе «Эйр Канада-центр». Встреча начнётся, когда в Москве уже наступит 27 декабря, в 4:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Канада – Россия.