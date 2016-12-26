Харт займёт место в воротах сборной Канады в матче с Россией на МЧМ

Голкипер Картер Харт займёт место в воротах сборной Канады в стартовом матче молодёжного чемпионата мира с командой России. Об этом сообщил главный тренер канадцев Доминик Дюшарм.
«Большая игра нас ждёт, много истории в противостоянии Канада — Россия. Мы можем написать свою отдельную страницу. Харт начнёт матч в воротах», — передаёт слова Дюшарма корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
Матч Канада — Россия пройдёт 26 декабря в Торонто на стадионе «Эйр Канада-центр». Встреча начнётся, когда в Москве уже наступит 27 декабря, в 4:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Канада – Россия.
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