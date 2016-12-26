«Спартак» в 3-м периоде отыгрался со счёта 0:4, но уступил «Словану» по буллитам

«Спартак» по буллитам уступил «Словану» в Братиславе, встреча завершилась со счётом 4:5.После двух периодов команда Милоша Ржиги лидировала со счётом 4:0. Отличились Томаш Суровы, оформивший дубль, а также Джефф Таффе и Томаш Кундратек. В заключительной трети красно-белые смогли отыграться благодаря усилиям Александра Васильева, Ярослава Дыбленко, Райана Стоа и Артёма Воронина. В серии буллитов решающий бросок нанёс Жига Еглич.