Разин: третий гол «Югры» — наигранная комбинация, но её будет сложно повторить

«Была тяжёлая и вязкая игра. Для нас она последняя в этом году, хотелось порадовать болельщиков. Главное, что сегодня была сплочённая команда. Ребята бились. Хоть это общие слова, но ведь действительно сегодня была хорошая дисциплина. Жалко, что не забивали те голы, которые должны забивать. Третий гол – это скорее наигранная комбинация, но её будет сложно повторить. Хотелось бы в дальнейшем иметь не такую нервную концовку. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. И ещё хотелось бы выразить соболезнования семьям и близким погибших во вчерашней авиакатастрофе», — цитирует Разина пресс-служба клуба.