Кудашов: у нас овертайм «три на три» скучнее, чем в Северной Америке

Главный тренер «Локомотива»подвёл итоги игры с ЦСКА, в которой «железнодорожники» выиграли по буллитам со счётом 3:2, а также принёс соболезнования родственникам жертв авиакатастрофы над Чёрным морем.«Мы вместе с коллегами выразим слова соболезнования родственникам, которые столкнулись с этой проблемой. Нашей команды это касается. Поэтому начало игры сегодня было тяжёлое. Приношу слова соболезнования.Равная игра, равный счёт в основное время. Наверное, всё закономерно. Откуда появилось движение после игр с „Динамо“ и „Спартаком“? Разные команды, разные игры. Давайте не будем это сравнивать. Не ту параллель проводим. Разные команды, разные стадионы. Давайте сравним „Динамо“ со „Спартаком“, они же на одном стадионе играют. Когда в третьем периоде я не был согласен с судьями по шести игрокам, это был игровой момент. Я извинился перед ними, был немножко дерзок в этот момент. Удаления Пашнина я не видел. Судьи его удалили. Мы не разбирали, умышленно это было или нет. Лугина не выпустили, потому что это был подготовленный ход, чтобы не бросать человека сразу, а плавно подготовить, чтоб он вошёл в состав, пообвыкся. Он только вчера приехал. Надо, чтобы он пообтёрся, посмотрел атмосферу, чем тут дышат.В овертайме „три на три“ игра другая немного. Если мы сравниваем с североамериканским хоккеем, то у нас такой овертайм скучнее. Все боятся ошибиться. Хотя мы совершили эту ошибку, и соперник вышел „два в одного“. Это осторожно выглядит. У Мурыгина есть небольшие проблемы с глазом. Судницин хорошо сыграл в прошлой игре, не стали ничего менять. В следующем матче будет другой вратарь», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.