Ермаков: сделаем подарок фанатам ЦСКА — порвём «Динамо»

Защитник ЦСКАподелился впечатлениями от игры с «Локомотивом» (2:3 Б), сделал прогноз на следующую игру с «Динамо», которая состоится 28 декабря, а также рассказал, как с его стороны выглядел овертайм в формате «три на три».«Нам дали пять минут большинства, но мы его не реализовали. Очень обидно. Будем работать над реализацией. Наложило ли отпечаток на игру то, что Кошелев не играл до конца первого периода? У нас был ещё один запасной нападающий. Артём влился в игру и проявил себя очень хорошо. У нас был должок перед „Локомотивом“. Но, к сожалению, по буллитам мы проиграли.У меня не получилось выйти в овертайме в формате „три на три“. Со стороны смотрелось захватывающе. Очень зрелищное дело. Не показалось ли, что при такой игре слишком много простора? Да нет, мы все хоккеисты, нам нужно найти маленькую лазеечку и отдать туда. Будут лазейки — будут ошибки. В первом голе у меня не получился бросок? Такое бывает, когда шайба к тебе идёт, ты заряжаешься на бросок, но иногда не забиваешь. Но вышло так, что получилось попасть в створ. Попал — гол. „Динамо“ мы тоже проигрывали. Порвём их. Сделаем подарок фанатам ЦСКА», — передаёт слова Ермакова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.