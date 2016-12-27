Минское «Динамо» обыграло Канаду на Кубке Шпенглера, забросив семь шайб

Минское «Динамо» одержало победу над сборной Канады на Кубке Шпенглера, встреча завершилась со счётом 7:4.Уже на второй минуте матча Александр Матерухин открыл счёт, действуя в меньшинстве, на что канадцы ответили тремя шайбами. Отличились Эндрю Эббет, Максим Норо и Мэйсон Рэймонд. Евгений Ковыршин до первого перерыва смог сократить отставание, а в середине матча Евгений Лисовец реализовал большинство и сравнял счёт. В начале третьего периода Норо сделал дубль и вновь вывел Канаду вперёд, но «Динамо» забросило трижды и одержало победу. Авторами голов стали Дмитрий Короб, Евгений Ковыршин, Сергей Дрозд и Никита Комаров.