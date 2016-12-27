Осипов: «Торпедо» забило гол, поверило в себя и заиграло на нужной волне

Защитник «Торпедо»поделился впечатлениями от победы над «Витязем» (3:2).«Матч получился для нас очень сложным. В первом периоде играли так же, как и в двух предыдущих матчах. У нас мало что получалось. Но во втором всё же нашли игру, нашли эмоции и в итоге сумели дожать соперника. Да и болельщики нам здорово помогли, подогнали команду. Эта победа была нужна всем.Мне кажется, что в большей степени на команду повлиял забитый, а не пропущенный гол. Мы поверили в себя и уже продолжали матч на нужной волне. Мы знали, что соперник на подъёме, так что его игра не стала каким-то сюрпризом. С другой стороны, а кто сейчас не играет зло и агрессивно?Для нас дополнительным стимулом является уже то, что на матч приходят 5000 болельщиков, и они отчаянно поддерживают команду. А 70-летие клуба, которое было 26 декабря, безусловно, большое событие. В этот день победа была особенно необходима», — цитирует Осипова пресс-служба клуба.