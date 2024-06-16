Канарейкин: «Спартак» в следующем сезоне КХЛ будет одним из главных фаворитов

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин заявил, что «Спартак» в предстоящем сезоне КХЛ будет одним из главных претендентов на Кубок Гагарина. В прошлом сезоне красно-белые дошли до второго раунда плей-офф, где уступили будущему чемпиону магнитогорскому «Металлургу».

«Спартак» должен ставить себе задачу победить в Кубке Гагарина. Это же реальная цель, потому что мы видим, что чуть ли не половина лиги утверждает о борьбе за трофей. «Спартак» в новом сезоне реально может сделать ещё один шаг вперёд. Будут одними из главных фаворитов. Тот год показал, что продвижение есть. Будем с надеждой и верой ждать, что красно-белые отлично сработают и продвинутся в борьбе за кубок», — цитирует Канарейкина Legalbet.

По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» занял четвёртое место в таблице Западной конференции, став лучшей командой лиги по заброшенным шайбам (233).