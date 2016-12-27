Стал известен состав сборной России на стартовый матч МЧМ с канадцами

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин определился с составом команды на стартовый матч чемпионата мира по хоккею с канадцами, сообщает корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв. Состав выглядит следующим образом:
Самсонов (Сухачёв);
Сидоров — Рыков, Полунин — Воробьёв – Капризов;
Зборовский — Сергачёв, Гурьянов — Квартальнов – Карнаухов;
Дронов — Кудако, Ураков — Беляев – Тренин;
Волков — Воронков, Юртайкин — Алексеев — Рубцов.
Вне заявки на матч остался голкипер Антон Красоткин.
Матч Канада — Россия пройдёт 26 декабря в Торонто на стадионе «Эйр Канада — Центр». Встреча начнётся, когда в Москве уже наступит 27 декабря, в 4:00 мск.
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