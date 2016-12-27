Потапов: хорошо, что «Торпедо» сумело закончить год победой

Капитан «Торпедо» Алексей Потапов прокомментировал победу над «Витязем» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.«Неубедительно сыграли предыдущие два домашних матча. Где-то не везло, где-то допускали ошибки. Хорошо, что сумели закончить год победой. Надо отдать должное нашим болельщикам. Из-за траура не было музыки, и болельщики своими голосами просто заполнили арену, заглушив тишину. Возможно, «Витязь» оказался не готов к такому шумовому давлению. А нам болельщики этим здорово помогли», — передаёт слова игрока нижегородской команды «Р-Спорт».