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Олимпийский чемпион оценил шансы «Эдмонтона» отыграться с 1-3 в финале Кубка Стэнли

Олимпийский чемпион оценил шансы «Эдмонтона» отыграться с 1-3 в финале Кубка Стэнли
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает маловероятным победу «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли с «Флоридой». Четвёртый матч серии закончился разгромной победой «Ойлерз» со счётом 8:1. Таким образом, «Эдмонтон» сократил отставание в финале Кубка Стэнли до счёта 1-3.

— Есть ли у «Эдмонтона» шансы совершить камбэк в серии?
— Маловероятно. Хотя там есть люди, которые могут забивать. Есть Макдэвид, который чудеса творил, но «Эдмонтон» не забивал – Бобровский тоже чудеса творил, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Пятый матч финала Кубка Стэнли — 2024 состоится в ночь с 18 на 19 июня. Лишь однажды команде, уступавшей со счётом 0-3 в финале Кубка Стэнли, удалось одержать затем четыре победы подряд и завоевать трофей – это сделал «Торонто» в серии с «Детройтом» в 1942 году.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 4-й матч
16 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
8 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Янмарк (Браун) – 03:11 (4x5)     2:0 Хенрик (Янмарк, Экхольм) – 07:48 (5x5)     2:1 Тарасенко (Форслинг, Лунделль) – 11:26 (5x5)     3:1 Холлоуэй (Драйзайтль, Кулак) – 14:48 (5x5)     4:1 Макдэвид (Хайман, Бушар) – 21:13 (5x5)     5:1 Нурс (Макдэвид, Хайман) – 24:58 (5x5)     6:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 33:03 (5x3)     7:1 Холлоуэй (Макдэвид, Перри) – 54:11 (5x5)     8:1 Маклауд (Холлоуэй, Фёгеле) – 56:40 (5x5)    
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