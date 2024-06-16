Олимпийский чемпион оценил шансы «Эдмонтона» отыграться с 1-3 в финале Кубка Стэнли

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает маловероятным победу «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли с «Флоридой». Четвёртый матч серии закончился разгромной победой «Ойлерз» со счётом 8:1. Таким образом, «Эдмонтон» сократил отставание в финале Кубка Стэнли до счёта 1-3.

— Есть ли у «Эдмонтона» шансы совершить камбэк в серии?

— Маловероятно. Хотя там есть люди, которые могут забивать. Есть Макдэвид, который чудеса творил, но «Эдмонтон» не забивал – Бобровский тоже чудеса творил, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Пятый матч финала Кубка Стэнли — 2024 состоится в ночь с 18 на 19 июня. Лишь однажды команде, уступавшей со счётом 0-3 в финале Кубка Стэнли, удалось одержать затем четыре победы подряд и завоевать трофей – это сделал «Торонто» в серии с «Детройтом» в 1942 году.