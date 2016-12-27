Бурба: Петтерссон и Палушай пришли в минское «Динамо» на выгодных условиях

Исполняющий обязанности заместителя генерального директора минского «Динамо»прокомментировал подписание контрактов с форвардами Фредриком Петтерссоном и Аароном Палушаем.«Позади достаточно сложный переговорный процесс по широкому кругу кандидатов, и я доволен, что в итоге нам удалось достичь соглашения именно с Петтерссоном и Палушаем. Оба игрока приходят к нам на весьма выгодных для «Динамо» условиях, что и было одной из наших целей в это трансферное окно. По обоим игрокам тренерский штаб собрал хорошие рекомендации, что лишь укрепило желание штаба видеть именно этих игроков в составе. Кроме этого, с Палушаем Крейг и Рон работали ранее в Северной Америке, а Петтерссона мы хотели видеть в своём составе ещё летом и были очень близки к подписанию контракта, но по ряду причин тогда оно не состоялось.Второй задачей мы видели усиление линии атаки и конкуренции в ней, углубление состава игроками, которые имеют опыт игры в КХЛ. Не секрет, что на длительный срок из динамовского ростера выбыли ведущие форварды Давид Улльстрём и Сергей Костицын. Между тем впереди – насыщенный отрезок календаря, сопряженный с поездкой на Дальний Восток, который во многом станет ключевым в этом сезоне. Петтерсон и Палушай помогут нам пройти его с минимальными потерями.«Динамо» по-прежнему остается базовым клубом национальной сборной Беларуси. В последнее время в составе нашей команды на лёд выходило не более четырёх легионеров, сейчас их количество возрастёт, однако не критично. Даже в чемпионате Беларуси разрешено заявлять до восьми легионеров, в этом отношении, согласитесь, наш клуб выглядит достаточно выигрышно. Дополнительные два форварда позволят тренерскому штабу активнее проводить ротацию и более ровно распределять нагрузку», – цитирует функционера официальный сайт минского клуба.