Вудкрофт: очень понравилось, как «Динамо» работало на льду и боролось

Главный тренер минского «Динамо»прокомментировал победу над сборной Канады (7:4) в рамках Кубка Шпенглера.«Мы одержали важную победу. Как я сказал игрокам в раздевалке: «В начале матча нам понадобилось немного времени, чтобы нащупать свою игру, показать наш характер и нашу игровую систему». Мне очень понравилось, как команда работала на льду и боролась в игровых моментах. Мы знали, что будем улучшать свою игру от периода к периоду, и у нас это получилось. Наш игровой план сработал, и мы смогли победить сегодня.Мы просто напомнили команде, чтобы все здорово отработали во втором периоде, чтобы мы могли вернуться в игру. После первого перерыва мы сказали: «Ребята, команда строится на характере. Во второй трети мы должны показать, что уделяем внимание всем деталям игры и действуем просто, быстро и активно». Нам удалось это во втором периоде, и мы смогли вернуться в игру.Во втором перерыве мы сказали: «Ребята, мы играем на другом уровне. Соперники абсолютно не знакомы с нашим характером, они не знают, как мы можем работать на льду, поэтому давайте покажем им это в третьем периоде!» Конечно, старт периода выдался невразумительным, нам не удалось отстоять оставшееся время в меньшинстве. Но когда игроки вернулись на лавку, мы сказали, что нам в любом случае просто необходимо забрасывать ещё. И это сработало», – цитирует тренера официальный сайт клуба.