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175 лет назад
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Видео. «Йокерит» — «Динамо» (Рига)
27 декабря 2016, вторник. 14:56.
Хоккей
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и рижским «Динамо». Встреча проходила в Хельсинки и завершилась победой хозяев льда со счётом 3:0.
Заброшенными шайбами отметились Антти Пильстрём, Брайан О'Нилл и Томми Хухтала. Вратарь Райан Запольски провёл сухой матч.
КХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2016, понедельник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
3 : 0
2:0, 1:0, 0:0
Динамо Р
Рига
1:0
– Салминен (Пильстрём) – 07:38 (5x5)
,
2:0
– О'Нилл (Регин, Хухтала) – 18:28 (5x5)
,
3:0
– Хухтала (Регин, Яакола) – 36:50 (5x5)
>>>Календарь регулярного чемпионата КХЛ — 2016/2017
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ХК Динамо Рига
ХК Йокерит
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Новости. Хоккей
27 декабря 2016, вторник
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