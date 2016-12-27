Светлаков: не могу сказать, что доволен выступлением на Кубке Первого канала

Нападающий ЦСКАвысказался о выступлениях за сборную России.«Не могу сказать, что доволен выступлением на Кубке Первого канала. Все ожидали от нас победы, но не получилось в первой игре со шведами, и в итоге не тот результат показали. Мы должны были выигрывать домашний турнир.Конечно, это приятно и придаёт мне, как и любому другому игроку, уверенности, что вызывают в сборную. Играть за свою страну, особенно на домашнем турнире, — это большая честь.Не знаю, связаны ли вызовы на все этапы Евротура с тем, что я, возможно, заслужил доверие Знарка. Не могу ответить на этот вопрос», – цитирует хоккеиста «Р-Спорт».