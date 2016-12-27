Министр: «Лада» получит примерно 270 млн рублей из бюджета

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин сообщил, что из бюджета в 2017 году будет выделено 517 млн на финансовую помощь футбольному клубу «Крылья Советов» и хоккейному клубу «Лада». По словам чиновника, деньги пойдут на выплату зарплат и погашение задолженностей по кредитам.«Мы приняли такое решение, так как оба клуба переживают непростое время. «Лада» живёт в долг, а бюджет «Крыльев Советов» урезан. Хоккейный клуб получит примерно 270 млн рублей. Это позволит «Ладе» решить все проблемы с задолженностями в этом сезоне», — цитирует министра «Р-Спорт».