Сергачёв: над поражением от Канады думал минут пять

Защитник сборной Россиипрокомментировал итоги победного матча с командой Латвии (9:1) во втором туре группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею.«Поражение в матче с Канадой пережили спокойно. Я подумал минут пять после того матча, мы посмотрели видео, и на этом все переживания закончились. У меня была парочка неприятных ошибок. Сегодня у нас поменялись пары защитников, но мне без разницы, с кем играть — со Зборовским или Кудако. Со всеми хорошими партнёрами интересно играть.В матче с Латвией ошибок мало было. Пару раз Сухачёв чуть было не начудил, а так, в принципе, игра была хорошая и равная. Мы не подкалывали нашего вратаря за тот курьёзный эпизод. Он подошёл, извинился, и мы его сразу простили. Завтра на тренировке перед игрой с американцами будем отрабатывать большинство и меньшинство и выход из зоны», — передаёт слова Сергачёва корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.