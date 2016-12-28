Рыков: МЧМ — короткий турнир, нужно каждый матч сразу забывать

Защитник молодёжной сборной России Егор Рыков прокомментировал победу над сборной Латвии (9:1) в матче МЧМ-2017. Рыков в этом матче отдал три голевые передачи.
«Игра получилась непростой. Повезло, что забили в большинстве, надо с каждой игрой действовать лучше. Латвия — хороший соперник, у них хорошая, боевая команда, которая играет по заданию. Молодёжный чемпионат мира — это короткий турнир, нужно каждый матч сразу забывать, будь это победа или поражение, и двигаться дальше», — передаёт слова Рыкова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
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