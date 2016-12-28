Милюнс: Россия играла бы с Латвией более расслабленно, выиграй они у канадцев

Главный тренер сборной Латвиипрокомментировал поражение в матче со сборной России (1:9). В первом матче турнира латвийцы проиграли американцам (1:6), а россияне — канадцам (3:5).«Не получилось начать матч, как вчера. Сегодня многое зависело от вчерашнего матча Россия — Канада. Если бы Россия выиграла, то с нами играла бы более расслабленно. Не очень вчера всё получилось у них, и на нас выложили не то чтобы злость, а мастерство.Начало матча быстро отдали. По броскам — даже равная игра. Игра в обороне, вратарская игра оставляли желать лучшего. Много удалений было. Половина — оправданная, а половины могло и не быть. Мы старались больше играть в корпус. Хорошо, что нам сегодня много залетело того, чему не нужно было залетать. Может, потом будет польза от этого.Календарь не лучший, но ничего не поделаешь: после США попали на Россию. Следующий соперник у нас — канадцы. Самая тяжёлая игра. Такой публики не было ещё на наших матчах. Мы вчера видели, что творится. По максимуму постараемся сыграть, будем выходить играть на победу, но самая главная игра будет со словаками», — сказал Милюнс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.