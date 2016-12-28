«Рейнджерс» вырвали победу у «Оттавы», дважды уступая с разницей в две шайбы

«Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду обыграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата. Встреча на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев. По ходу встречи «Оттава» вела со счётом 2:0, затем — 3:1, однако «рейнджеры» нашли в себе силы переломить ход матча и победить.В составе «Оттавы» отличились Марк Боровецки (3-я минута), Зак Смит (4) и Коди Сеси (17). У «Рейнджерс» по дублю на свой счёт записали Ник Холден (12, 47) и Дерек Степан (23, 35).Победная серия «Оттавы» прервалась на отметке в 4 матча.