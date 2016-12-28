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Дубли Баклунда и Годро принесли «Калгари» победу над «Колорадо»

28 декабря 2016, среда. 07:37. Хоккей
«Калгари Флэймз» в гостях обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в «Пепси-центре» в Денвере и завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.

В составе «Калгари» отличились Микаэль Баклунд (22-я и 36-я минуты), Сэм Беннетт (30), Джонни Годро (32, 51) и Крис Верстиг (55). За «Колорадо» голы забили Габриэль Ландеског (19, 54) и Джером Игинла (34).

Защитник «Колорадо» Никита Задоров провёл на льду 23 минуты, его коллега по амплуа Фёдор Тютин и нападающий Михаил Григоренко отыграли по 17 минут.

«Колорадо» потерпел шестое поражение в последних семи матчах.
НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2016, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
3 : 6 1:0, 1:4, 1:2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 – Ландеског (Маккиннон, Бэрри) – 18:22 (5x5), 1:1 – Баклунд (Ткачук, Уайдман) – 21:33 (5x5), 1:2 – Беннетт (Энгелланд, Баклунд) – 29:49 (5x5), 1:3 – Годро (Уайдман, Броди) – 31:45 (5x5), 2:3 – Игинла (Сёдерберг, Голубеф) – 33:12 (5x5), 2:4 – Баклунд (Хэмилтон, Фролик) – 35:51 (5x5), 2:5 – Годро (Верстиг, Стэйджан) – 50:22 (5x5), 3:5 – Ландеског (Маккиннон, Голубеф) – 53:12 (5x5), 3:6 – Верстиг (Броди, Годро) – 54:28 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Калгари Флэймз Колорадо Эвеланш Джонни Годро Микаэль Баклунд НХЛ
Новости. Хоккей
28 декабря 2016, среда
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