Дубли Баклунда и Годро принесли «Калгари» победу над «Колорадо»

«Калгари Флэймз» в гостях обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в «Пепси-центре» в Денвере и завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.
В составе «Калгари» отличились Микаэль Баклунд (22-я и 36-я минуты), Сэм Беннетт (30), Джонни Годро (32, 51) и Крис Верстиг (55). За «Колорадо» голы забили Габриэль Ландеског (19, 54) и Джером Игинла (34).
Защитник «Колорадо» Никита Задоров провёл на льду 23 минуты, его коллега по амплуа Фёдор Тютин и нападающий Михаил Григоренко отыграли по 17 минут.
«Колорадо» потерпел шестое поражение в последних семи матчах.