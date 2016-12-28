«Аризона» проиграла «Далласу», потерпев 5-е поражение подряд

«Даллас Старз» одержал победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Хила Ривер-Арене» в Глендейле и закончилась со счётом 3:2 в пользу гостей.Все голы были забиты во втором периоде. На 23-й минуте счёт открыл Джейсон Спецца. На 24-й Энтони Дюклер забросил ответную шайбу за «Аризону». Гол Джейми Бенна на 33-й минуте вновь вывел «Даллас» вперёд. В концовке Джон Клингберг (59-я минута) увеличил преимущество «звёзд», однако последнее слово осталось за «койотами» — за 7 секунд до финальной сирены отличился Радим Врбата.Это поражение стало для «Аризоны» пятым подряд.