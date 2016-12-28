Форвард «Лос-Анджелеса» Тоффоли выбыл минимум на неделю

Нападающийне поедет на выезд с «Лос-Анджелес Кингз» из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщил главный тренер команды Национальной хоккейной лиги Дэррил Саттер.«Его ещё раз обследуют после Нового года. Так что он пропустит минимум неделю. И это только до следующего обследования», – цитирует Саттера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.Тоффоли не играет с 20 декабря, когда «Кингз» уступили «Коламбус Блю Джекетс» (2:3 Б). До этого 24-летний форвард сыграл в 149 матчах подряд.