Буцаев: не сумели воспользоваться большинством, «Спартак» нам показал, как надо

Главный тренер ХК «Сочи»подвёл итоги после домашнего поражения от «Спартака» (1:4).«Хочу поздравить команду соперника с победой, а всех болельщиков — с наступающим Новым годом. Сегодня игру решила реализация моментов. Мы неплохо начали первый период, но, к сожалению, не смогли воспользоваться тем численным преимуществом, которое у нас было в первом периоде, хотя моменты были и при игре «5 на 5» тоже. Во втором периоде соперник нам показал, как нужно это делать. Розыгрыш лишнего игрока, ну и плюс наказал нас контратакой. В третьем периоде пытались уже что-то изменить, сыграть активнее, но соперник грамотно сыграл, как и сказал коллега, по счёту. Вот в принципе сценарий сегодняшнего матча», — цитирует Буцаева официальный сайт клуба.