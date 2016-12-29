Швеция победила Швейцарию в матче МЧМ-2017, Эрикссон Эк оформил дубль

Сборная Швеции в матче второго тура группового этапа молодёжного чемпионата мира, проходящего в Канаде, оказалась сильнее команды Швейцарии, выиграв со счётом 4:2.На старте встречи команды обменялись голами Джоэля Эрикссона Эка и Йонаса Зигенталера, после чего отличился также Линас Андерссон.На 27-й минуте Кэлвин Тюркауф сумел восстановить равновесие, однако большего швейцарцы не добились. В концовке третьего периода Эрикссон Эк вернул своей команде лидерство, оформив дубль, а Лукас Карлссон установил окончательный счёт встречи.После двух туров шведы лидируют в группе А, набрав 6 очков. Швейцария (2 очка) — четвёртая.