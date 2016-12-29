Купер: звено Палат—Джонсон—Кучеров было лучшим в матче с «Монреалем»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг»после победы над «Монреаль Канадиенс» (4:3 ОТ) отметил, что звено «тройняшек» — Никиты Кучерова, Тайлера Джонсона и Ондржея Палата — было лучшим в его команде.«Тройняшки» провели великолепный матч. Нам нужно, чтобы ребята, которые делали результат в прошлом, делали это и сейчас. Особенно сейчас, когда у нас травмировано много нападающих. Они решили исход матча, как делали это уже не раз. Надеюсь, что это только начало. В матче с «Монреалем» они были нашим лучшим звеном", — приводятся слова Купера на официальном сайте клуба.