Михайлов: может, Попов не очень заметен на льду, но его опыт необходим ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпионсчитает, что нападающий, несмотря на не очень яркую игру, является важной частью ЦСКА.«Уже на протяжении трёх лет ЦСКА — самая стабильная команда нашего чемпионата. Вижу в этом заслугу и игроков, и тренерского штаба, и руководства. Да, резервы всегда есть, но того же Александра Попова, на мой взгляд, многие критикуют несправедливо. Может быть, он не очень заметен на льду, но его опыт необходим нашей молодой команде. Прежде всего в плей-офф. Те же слова готов сказать и о легионерах, некоторым из которых не везёт — травмы, травмы», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.ru.