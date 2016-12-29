Панарин: голы забиваю от испуга, а до Овечкина мне ещё далеко

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс»отметил, ему ещё далеко до достижений, являющегося одним из лучших снайперов НХЛ последних лет.«Как получается забивать голы-красавцы из левого круга вбрасывания? Испуг. Просто бросаю, а они залетают. Сильными броски получаются тоже от испуга. Переименовать эту точку с „офис Овечкина“ в „офис Панарина“ можно только во сне. Сколько Саша оттуда забил – мне надо ещё лет 25 играть, чтобы повторить такое! И то шансы невелики», — цитирует Панарина «Советский спорт».