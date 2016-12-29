Фаббри, Джонсон и Флёри — три звезды дня в НХЛ

НХЛ определила трёх звёзд прошедшего игрового дня.
1. Робби Фаббри, нападающий «Сент-Луис Блюз», который отметился хет-триком в матче с «Филадельфией Флайерз» (6:3).
2. Тайлер Джонсон, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг», который забил два гола, в том числе победный в овертайме, в матче с «Монреаль Канадиенс» (4:3 ОТ).
3. Марк-Андре Флёри, вратарь «Питтсбург Пингвинз», который вышел на замену Мэтту Мюррею в матче с «Каролиной Харрикейнз» (3:2) и отразил все 19 бросков по своим воротам.
Возьми Фаббри в свою команду дня НХЛ!