Видео. «Сочи» — «Спартак»

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и «Спартаком». Встреча проходила в Сочи и завершилась победой гостей со счётом 4:1.Единственный гол хозяев на счету Ивана Захарчука. У «Спартака» заброшенными шайбами отметились Лукаш Радил, Всеволод Сорокин, Мэттью Гилрой и Игорь Мирнов.