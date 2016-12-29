Бобарико: женская молодёжная сборная России готовится завоевать медаль на ЧМ

Главный тренер женской молодёжной сборнойрассказал о подготовке к чемпионату мира, который пройдёт в Чехии с 7 по 14 января 2017 года.«Пока ещё все игровые сочетания находятся в стадии формирования. Конечно, задумки в голове уже есть, завтра-послезавтра мы проведём две товарищеские встречи, по итогам которых определим окончательный состав на чемпионат мира. Это будут четыре пятёрки и три вратаря. У нас есть костяк команды, на сегодняшний день не определены две-три позиции, за которые сейчас и идёт борьба между девчонками.Здесь те же хоккеистки, что были на турнире в Дмитрове. Мы тренерским штабом посмотрели очень много игр, и можем сказать, что на данный момент это лучшие из тех, кто сейчас есть в России. Но по сравнению со сбором перед дмитровским турниром, сейчас они уже осознают всю серьёзность, работают намного лучше и готовятся завоевать медаль. В команде отличная рабочая атмосфера, девчонки стараются. Причём не могу не отметить ещё и то, что они пытаются импровизировать, думать на льду.Ничего страшного, что первые два матча будут с Канадой и США, играть придётся со всеми. Мы не делим соперников на сильных и слабых. В каждом матче будем играть на победу, а что будет в итоге – скоро увидим», — цитирует Бобарико пресс-служба ФХР.