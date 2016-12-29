Кросби: «Каролина» играла мощно, но Мюррей и Флёри много раз спасали «Питтсбург»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился впечатлениями от матча с «Каролиной Харрикейнз» (3:2) и отметил игру вратарей Мэтта Мюррея и Марка-Андре Флёри, который вышел на замену в третьем периоде.
«Это был не лучший наш матч. „Каролина“ играла мощно и создавала много моментов. Мы оставались в игре и старались играть настолько хорошо, насколько могли, а Мюррей и Флёри много раз спасали нас», — приводятся слова Кросби на официальном сайте НХЛ.
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