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Бадюков: в игре с США надо полагаться не только на Капризова и Полунина

29 декабря 2016, четверг. 15:15. Хоккей
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился ожиданиями от грядущей игры сборной России на молодёжном чемпионате мира по хоккею с командой США, которая начнётся в 23:30 мск.

«В такой ситуации надо играть по сопернику. Считаю, что американцы не менее сильны, чем канадцы. Они уж там под Новый год разберутся, кто из них сильнее и кому нужнее первое место в группе. Дело нашей сборной – постараться учесть те ошибки, которые были в игре с канадцами. Есть такие моменты и, думаю, Брагин прекрасно всё понимает. По его словам, взгляду и поведению видно, что команда строится по ходу турнира. Подготовительный этап – это подготовительный этап, а через эти матчи он вносит небольшие коррективы психологического характера в игре каждого хоккеиста. Думаю, что сегодня с американцами мы увидим немного другой хоккей, чем в игре с канадцами. Не потому, что Брагин что-то поменяет. Сама психология игроков сдвинется в другую сторону. После канадцев в матче с командой США, думаю, надо ждать того же самого. Проблемы всё те же – меньшинство, первый пас, выход из-под давления. Надо постараться это наладить.

В американской команде, в основном игроки Бостонского университета из NCAA. Хотелось бы выделить первое звено. Главный тренер команды Боб Моцко на пять лет младше Брагина. На МЧМ есть совсем молодые тренеры, и Брагин, если не ошибаюсь, является самым опытным специалистом. Моцко сам тоже тренер университетской команды, знает всех этих ребят. В первой тройке у них играют Томпсон, Уайт и Келлер. Уайт и Келлер вообще были задрафтованы в «Аризону» в разное время в первом раунде драфта и играют в команде Бостонского университета. Так же, как в матче с канадцами, стоит ждать от первого звена основного упора в меньшинстве и в большинстве, которое обязательно будет, я уверен на 100 процентов. Без удалений невозможно сыграть. На это надо обратить внимание. Ещё важно, чтобы нас не переигрывали второе и третье звено. От первой тройки надо ждать более динамичного хоккея, а вот в игре против второго и третьего звена надо включать резервы. Я думаю, что у нас такие есть. Самое главное, чтобы все ребята сыграли как одно первое звено. Надо полагаться не только на Капризова и Полунина с Воробьёвым», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Молодёжная сборная России - Хоккей Сборная США — Хоккей Алексей Бадюков
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