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175 лет назад 2016
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Андриевский: мы сами заварили такую ситуацию и только сами себя могли вытащить

29 декабря 2016, четверг. 18:13. Хоккей
Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский подвёл итоги после победы в матче с китайским «Куньлунь Ред Стар» (4:1).

«Хочу поздравить всех любителей хоккея и наших болельщиков с наступающим Новым годом. Хочу пожелать здоровья и успехов, чтобы все мечты сбывались в наступающем году.

Что касается игры, то мы оказались в непростой ситуации, куда сами себя загнали. Мы сами её так заварили, поэтому только сами себя можем вытащить. Старались играть на результат. В первом периоде пытались сдержать соперника, сыграть на контратаках, что удалось, и мы забили нужные голы. В третьем периоде понравилось, как команда сражалась – именно как команда – один за всех, и все за одного», — цитирует Андриевского официальная группа «Адмирала» в соцсети «ВКонтакте».
Источник: Официальный сайт ХК "Адмирал" Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Адмирал Александр Андриевский
Новости. Хоккей
29 декабря 2016, четверг
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