Андриевский: мы сами заварили такую ситуацию и только сами себя могли вытащить

Главный тренер «Адмирала»подвёл итоги после победы в матче с китайским «Куньлунь Ред Стар» (4:1).«Хочу поздравить всех любителей хоккея и наших болельщиков с наступающим Новым годом. Хочу пожелать здоровья и успехов, чтобы все мечты сбывались в наступающем году.Что касается игры, то мы оказались в непростой ситуации, куда сами себя загнали. Мы сами её так заварили, поэтому только сами себя можем вытащить. Старались играть на результат. В первом периоде пытались сдержать соперника, сыграть на контратаках, что удалось, и мы забили нужные голы. В третьем периоде понравилось, как команда сражалась – именно как команда – один за всех, и все за одного», — цитирует Андриевского официальная группа «Адмирала» в соцсети «ВКонтакте».