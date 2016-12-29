Юрзинов-мл.: у нас травмированы четыре ведущих игрока, не хватает креатива

Главный тренер китайского «Куньлунь Ред Стар»поделился впечатлениями после проигранного матча с дальневосточным «Адмиралом» (1:4).«Мы пытались бороться, соперник здорово сыграл на контратаках, был лучше на своём пятаке и в завершении. Они сумели забить важные голы. У нас четыре ведущих игрока травмированы, не хватает креатива в атаке. За счёт хорошей работы ничего не получилось, к сожалению», — приводит слова Юрзинова официальный сайт «Адмирала».