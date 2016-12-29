Видео. «Куньлунь Ред Стар» — «Адмирал»

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Куньлунь Ред Стар» и «Адмиралом». Встреча проходила в Пекине и завершилась победой гостей со счётом 4:1.Единственный гол «Куньлуня» на счету Шона Коллинза. У «Адмирала» заброшенными шайбами отметились Егор Яковлев, Максим Казаков, Джеймс Райт и Роберт Саболич.