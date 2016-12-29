Видео. «Куньлунь Ред Стар» — «Адмирал»

<a href="http://ads.adfox.ru/202433/goDefaultLink?p1=biozy&p2=v" target="_top"><img src="http://ads.adfox.ru/202433/getDefaultImage?p1=biozy&p2=v" border="0" alt=""></a>
Футбол
РФПЛ
ФНЛ - Первый дивизион
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Кубок России
ПФЛ - Второй дивизион
Молодёжное первенство
Сборная России
Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций
Южная Америка
Украина
Франция
Женский футбол
Прочие турниры
Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com
Любители
Студенческий футбол
Рейтинг УЕФА
Рейтинг ФИФА
MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ
НХЛ
МХЛ
ВХЛ
ЧМ по хоккею 2016
Евротур
Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20
Ночная Лига
MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины
Кубок мира-2016/17. Женщины
ЧМ-2017
Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA
ATP
Australian Open 2017
Кубок Дэвиса
Кубок Федерации
Кубок Кремля 2016
Рио 2016
Авто
Формула-1
Мотогонки
Ралли
Младшие серии
DTM/WTCC/Туринг
Дакар/Ралли-рейды
Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы
Любители
Женский бокс
ММА
Баскетбол
НБА
Евролига
Единая лига ВТБ
Еврокубок
Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины
Суперлига женщины
Лига чемпионов
Еврокубки
Кубок России
Пляжный волейбол
Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон
Мини-футбол
Фигурное катание
Водные виды спорта
Конькобежный спорт
Лёгкая атлетика
Лыжный спорт
Пляжный футбол
Гандбол
Конный спорт
Борьба
Хоккей с мячом
Велоспорт
Шахматы
Прочие виды спорта
Европейские игры 2015
Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2
Counter-Strike: Global Offensive
FIFA
League of Legends
Везде
Новости
Статьи
Регистрация
Вход
Завершить регистрацию
Лента новостей
Фэнтези футбол
Спортивный ТВ-гид
Рейтинг букмекеров
Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт
Купить билет на матч ХК Витязь — ХК Нефтехимик!
175 лет назад
2016
Главные новости
Популярные
22:31
Самсонов займёт место в воротах сборной России в матче с США, Волков не сыграет
22:21
Кудашов: СКА давил, создавал моменты, но «Локомотив» всё равно победил
22:18
Знарок: боженька наказал СКА за нереализованные моменты
21:53
«Локомотив» одолел СКА в Санкт-Петербурге благодаря голам Контиолы и Козуна
21:18
«Ак Барс» одержал волевую победу в матче с «Северсталью»
02:14
Панарин продлил контракт с «Чикаго»
06:25
«Монреаль» с Радуловым уступил «Тампе», Василевский отдал решающий голевой пас
19:24
«Салават Юлаев» сумел отыграться с 0:3, но потерпел поражение от «Магнитки»
10:30
Моцко: у России сильная команда, но нам всё равно, как они играют на МЧМ
21:53
«Локомотив» одолел СКА в Санкт-Петербурге благодаря голам Контиолы и Козуна
События вчера
Сейчас
Сегодня
Завтра
Видео. «Куньлунь Ред Стар» — «Адмирал»
29 декабря 2016, четверг. 22:14.
Хоккей
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Куньлунь Ред Стар» и «Адмиралом». Встреча проходила в Пекине и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Единственный гол «Куньлуня» на счету Шона Коллинза. У «Адмирала» заброшенными шайбами отметились Егор Яковлев, Максим Казаков, Джеймс Райт и Роберт Саболич.
КХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2016, четверг. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1 : 4
1:2, 0:0, 0:2
Адмирал
Владивосток
1:0
– Коллинз (Ро) – 07:13 (5x4)
,
1:1
– Яковлев (Плотников, Горшков) – 07:56 (5x5)
,
1:2
– Казаков (Жафяров, Макаренко) – 15:58 (5x5)
,
1:3
– Райт (Ткачёв, Саболич) – 54:00 (5x5)
,
1:4
– Саболич – 57:56 (5x5)
>>>Календарь регулярного чемпионата КХЛ-2016/2017
Источник:
«Чемпионат»
Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар
ХК Адмирал
Комментарии:
Правила
Новости. Хоккей
29 декабря 2016, четверг
23:02
Локтионов: о поражении в Ярославле уже забыли, просто выполнили план на игру
23:00
Защитник «Блюз» Бортуццо договорился о новом контракте с клубом
22:53
Коскиранта: СКА старался изо всех сил, но нельзя выиграть все матчи
22:43
Красковский: раз СКА не забил в большинстве, значит, мы его хорошо разобрали
22:43
Галимов: сегодня день Мурыгина, без него не победили бы СКА
22:33
Белов: «Витязь» провёл один из худших матчей в этом сезоне
22:31
Самсонов займёт место в воротах сборной России в матче с США, Волков не сыграет
22:25
И. Воробьёв: у нас было хорошее начало, потом «Салават» вернулся в игру
22:25
Войнов: СКА потерял удачу, а когда теряешь – тяжело её обратно вернуть
22:22
Назаров: несмотря на победу, «Нефтехимик» не в восьмёрке, и это плохо
22:21
Кудашов: СКА давил, создавал моменты, но «Локомотив» всё равно победил
22:18
Знарок: боженька наказал СКА за нереализованные моменты
22:17
Ковальчук: первые два периода с «Локомотивом» СКА играл безобразно
22:14
Видео. «Куньлунь Ред Стар» — «Адмирал»
22:02
Дубль Полыгалова помог «Нефтехимику» переиграть «Витязь»
21:53
«Локомотив» одолел СКА в Санкт-Петербурге благодаря голам Контиолы и Козуна
21:34
«Тампа-Бэй»: Наместников близок к возвращению в строй, Пойнт выбыл на 4-6 недель
21:18
«Ак Барс» одержал волевую победу в матче с «Северсталью»
21:13
Каменский: Приволжье – один из ведущих и самый большой регион Ночной лиги
21:01
СКА – «Локомотив»: Плотников подрался с Накладалом
21:01
Емелин: «Салават» безобразно начал матч, но проиграл из-за необязательного гола
20:59
Юрзинов-мл.: у нас травмированы четыре ведущих игрока, не хватает креатива
20:38
Гурьянов: настроение хорошее, готовимся к битве с американцами
20:34
Скотт Смит с 1 июля 2017 года станет президентом федерации хоккея Канады
20:18
Сборная Канады разгромила «Маунтфилд» на Кубке Шпенглера
20:08
Агент Панарина: Артемий мог бы зарабатывать больше в КХЛ, но ему нравится в НХЛ
19:56
Защитник «Анахайма» Стоунер перенёс операцию и пропустит 4-6 недель
19:24
«Салават Юлаев» сумел отыграться с 0:3, но потерпел поражение от «Магнитки»
19:17
«Северсталь» расторгла контракт с форвардом Артёмом Воробьёвым
18:50
СКА и «Локомотив» определились с составами на матч в Санкт-Петербурге
18:29
Источник: клубы КХЛ должны своим игрокам более 500 млн рублей
18:13
Андриевский: мы сами заварили такую ситуацию и только сами себя могли вытащить
18:00
Россия — США: онлайн-трансляция матча МЧМ начнётся в 23:30
17:47
Голкипер «Оттавы» Андерсон вернётся в расположение команды в середине января
17:24
Нападающий «Калгари» Брауэр выбыл на несколько недель из-за перелома пальца
17:15
Улльстрём: наверное, это самый сложный сезон в моей карьере
16:54
А. Медведев: СКА должен снять проклятье победителей «регулярки» КХЛ
16:48
Гол и результативная передача Саболича помогли «Адмиралу» обыграть «Куньлунь»
16:38
Гаврус: простуда меня немного подкосила, но теперь всё позади
16:18
Р. Ротенберг: на открытом катке СКА можно проводить официальные матчи
16:11
Шиннимин: КХЛ — это очень скоростная лига, сильнейшая в Европе
15:59
Бойд: победы над лидерами придают уверенность «Барысу», это закономерно
15:49
С. Костицын: надоели ежедневные тренировки, хочется уже играть
15:24
Защитник ЦСКА Денисов избежал серьёзной травмы, он сыграет после Нового года
15:15
Бадюков: в игре с США надо полагаться не только на Капризова и Полунина
Все новости
RSS
Как завершится матч Россия - США на молодёжном чемпионате мира - 2017?
Победой США в основное время
Победой России в основное время
Победой США за пределами основного времени
Победой России за пределами основного времени
Проголосовать
Архив →
Конфиденциальность
Использование информации
Контакты
Реклама
Вакансии
|
Виджеты
Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
Возрастное ограничение 18+