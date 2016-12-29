Гулявцев: «Северсталь» провела неплохой матч, хотя и проиграла

Главный тренер «Северстали»подвёл итоги после поражения в матче с «Ак Барсом» (2:3).«Провели неплохой матч, хоть и проиграли. На предматчевой установке акцентировали внимание на том, чтобы минимизировать удаления, так как в этом компоненте «Ак Барс» играет очень хорошо, что и подтвердилось. Первые два удаления – два гола.Хоть и повели в счёте 2:0, играли хорошо, и во втором периоде были моменты и сравнять счёт, и выйти вперёд, но подвела реализация. Тем не менее не могу бросить камень в огород ребят, они молодцы. Думаю, что в новом году при хорошей игре прибавятся ещё и очки», — цитирует Гулявцева официальный сайт клуба.