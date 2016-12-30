Форвард «Рейнджерс» Пюмпел оформил свой первый хет-трик на уровне НХЛ

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс»сделал первый хет-трик в карьере в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Аризоной Койотс» (6:3).23-летний игрок начинал текущий сезон в «Оттаве Сенаторз», но был выставлен клубом на драфт отказов, откуда его забрали ньюйоркцы. В 13 матчах за «Сенаторз» он не набирал очков, в 11 матчах за «Рейнджерс» набрал 6 (5+1) очков.Видео голов Пюмпела доступны по ссылкам: