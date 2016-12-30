Мэттьюс сравнялся с Лайне в гонке бомбардиров НХЛ этого сезона среди новичков

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс»набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 ОТ).Американский хоккеист достиг отметки в 30 (18+12) набранных очков в 35 матчах. Результативная серия Мэттьюса достигла 5 матчей, в которых он набрал 7 (4+3) очков. Это позволило ему сравняться с финским форвардом «Виннипега» Патриком Лайне в гонке бомбардиров среди новичков.Видео результативных действий Мэттьюса доступны по ссылкам: