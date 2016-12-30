Кейн: Панарин полностью заслужил свой новый контракт

Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн прокомментировал новый контракт Артемия Панарина с клубом.
«Панарин это полностью заслужил, я очень рад за него. Он вот уже полтора сезона проводит на очень высоком уровне и доказывает, что является одним из самых динамичных игроков лиги. Это отличный день для «Чикаго» и всех фанатов клуба.
Возможные изменения в составе? Стэн Боумэн проделал большую работу, я уверен, что он справится и с этим. Наверное, что-то поменяется. Это неизбежно для любой команды. Ни одна команда не сохраняет один и тот же состав длительное время. Возможно, у нас просто было больше всего изменений. Мы стараемся не загружать этим голову, это работа менеджмента», – отметил Кейн.