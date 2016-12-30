Купер: в третьем периоде мы помогли «Торонто» снова встать на ноги

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Когда мы сравняли счёт, то немного позабыли, за счёт чего сумели вернуться в этот матч, перестали делать это. В третьем периоде мы помогли сопернику снова встать на ноги.
Сложно понять эпизод с удалением Филппулы в овертайме. У меня нет идей насчёт того, что к этому привело. Возможно, он нарушил правила против вратаря из-за того, что его самого толкнули или ударили. Трудно принять, что в такой ситуации удалили только одного игрока, а не обоих», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.