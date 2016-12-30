Клуб ECHL «Брэмптон» подписал контракт с 41-летним Лингом

Клуб ECHL «Брэмптон» объявил о подписании контракта с 41-летним форвардом. Канадский нападающий уже выступал за этот клуб в прошлом сезоне.В России Линг известен по выступлениям за «Спартак», «Динамо» и «Амур». В Суперлиге и Континентальной хоккейной лиге он провёл 156 матчей и набрал в них 97 (34+63) очков. В Национальной хоккейной лиге он провёл 93 матча за «Монреаль Канадиенс» и «Коламбус Блю Джекетс». В 2013 году в составе «Ноттингема» Линг стал лучшим бомбардиром и чемпионом британской лиги.