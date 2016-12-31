Милюнс: датчане же у финнов как-то выиграли, почему Латвии не сделать это?

Главный тренер молодёжной сборной Латвиипрокомментировал поражение от словаков (2:4) и предстоящие матчи за выживание в элитной группе с командой Финляндии.«Средний класс соперника выше, это сказалось. К тому же два дня подряд сложные игры, морально и физически было тяжело, поэтому возникли ошибки. В первом голе мы сами им помогли проснуться. Игра сломалась при нашем неудачном большинстве.Мы ещё не вылетели, у нас ещё как минимум две игры, естественно, фавориты финны, но датчане их как-то выиграли. И другие команды, почему нам это не сделать? Это будет тяжелее, чем со словаками. Прошлогодние чемпионы понимают, что им какой-то Латвии проигрывать? Это может единственный плюс, что будет недооценка. Но её одной мало, придётся всё равно забивать самимМожем сделать сенсацию, но нам это не важно, а важнее самим выиграть. Попробовать начать как с канадцам, и они не североамериканцы. Есть плюсы, что играть будем с европейской командой, они делают больше лишних движений. Увольнение тренера? Можно меня уволить, при любом случае всё равно играют ребята, финны даже без тренера будут играть на другом уровне. Будем делать всё, что можно и может поможет сверху», — сказал Милюнс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.