Нападающий «Чикаго» Крюгер пропустит как минимум неделю

Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Маркус Крюгер получил травму верхней части тела в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролина Харрикейнз» (2:3). Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Шведский хоккеист покинул лёд во втором периоде. Главный тренер «Блэкхокс» Джоэл Кенневилль после игры сообщил, что он может пропустить как минимум неделю. В 39 матчах регулярного чемпионата НХЛ нынешнего сезона Крюгер набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности «+5».
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