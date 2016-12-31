Байлсма: надеемся, что после пропуска одного матча Куликов восстановится

Главный тренер «Баффало Сэйбрз»прокомментировал ситуацию с защитником Дмитрием Куликовым, пропустившим последний матч команды из-за травмы спины. Хоккеист испытывает проблемы со спиной после полученной травмы в результате удара о борт во время предсезонных матчей.«Это всё то же, из-за чего он уже пропустил немало времени. Надеемся, что после пропуска одного матча он восстановится и вернётся в состав. То, что в первой части сезона он не играл на постоянной основе, было проблемой для нас. Нам нужно, чтобы он вернулся», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.